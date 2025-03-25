Arakçi’den ABD’nin Mektubuna Yanıt Hazırlığı

Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yazdığı mektuba dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, “ABD başkanının mektubuna henüz cevap vermedik ancak cevap hazırlanıyor ve en kısa sürede uygun bir kanal aracılığıyla iletilecek” şeklinde konuştu. Resmi temaslar kapsamında Ermenistan’da bulunan Arakçi, burada mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Toplantının ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Arakçi, ABD’nin müzakere tutumunu da ele aldı.

MÜZAKERE TUTUMU NET

Müzakerelere dair tutumlarının açık olduğunu ifade eden Arakçi, “Maksimum baskı, askeri tehditler ve artan ekonomik yaptırımlar altında ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğiz” dedi. İran’ın nükleer programıyla ilgili Avrupa ülkeleri ve diğer ilgili ülkelerle görüşmelerin süregeldiğini de belirterek, “İran, her zaman barışçıl nükleer programı konusunda güven ve şeffaflık sağlamak için müzakereye hazır olmuştur. Nükleer programımızla ilgili olarak hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik ve etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Bölgedeki ülkelerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirten Arakçi, “Uluslararası sınırların değiştirilmesine ve bölgedeki jeopolitik değişimlere karşıyız. Bu İran İslam Cumhuriyeti’nin sabit ve değişmez tutumudur” şeklinde konuştu. Ayrıca, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anlaşmazlıkların askeri yöntemlerle çözülmesine karşıyız” dedi.

KAFKASYA’DA BARIŞ ANLAŞMASI

Arakçi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına yönelik de açıklamalarda bulundu. “Kafkasya’da barış ve istikrar için bu anlaşma büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bölgedeki ekonomik iş birliğinin genişletilmesi açısından da kritik bir adım. Mevcut engellerin en kısa sürede aşılmasını ve anlaşmanın imzalanmasını umuyoruz” diye belirtti. Bölgedeki gerilimin artma riskine dikkat çeken Arakçi, “Barış anlaşmasının imzalanmasıyla bu riskin en aza ineceğini ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanacağını umuyoruz” dedi.

MEKTUPTA TEHDİT VE FIRSATLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yazdığı mektubun içeriği ile ilgili de bilgi veren Arakçi, “Mektup ağırlıklı olarak tehdit içeriyor ancak bazı fırsatların da var olduğunu iddia ediyor. Mektubun tüm yönleri üzerinde çalıştık ve her noktasını dikkatle inceledik. Verilecek yanıtta tüm bu yönler dikkate alınacak ve hem tehditler hem de fırsatlar göz önünde bulundurulacak” şeklinde bir açıklama yaptı.