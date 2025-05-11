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Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABLAZ BAKANLAR DİYALOGLARI DEVAM EDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakereler kapsamında Umman’ın başkenti Maskat’a gitti. Arakçi, burada Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi. Müzakerelerin öncesinde gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İRAN’IN TEŞEKKÜR VE GÖRÜŞLERİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Arakçi’nin Umman Dışişleri Bakanı’na, İran-ABD görüşmelerinin kolaylaştırılmasındaki katkıları ve ev sahiplikleri için teşekkür ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, Arakçi, görüşmelerin temel unsurları konusundaki İran’ın ilkesel pozisyonlarını da dile getirdi. Umman Dışişleri Bakanı, ülkesinin bu müzakereleri kolaylaştırmak için her türlü yardımı sağlama istekliliğini vurguladı ve görüşmelerin bu turuna dair düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

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