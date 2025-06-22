Araklı’da Sağanak, Yollar Kapandı

SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzon’un Araklı ilçesinde gece meydana gelen sağanak, sel, taşkın ve heyelan olaylarına yol açtı. Bu durum sonucunda 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Tarım arazilerinin etkilendiği ilçede, kapalı yolların tekrar açılması için çalışmalar başladı. Sağanak yağış, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

MAHALLELERDE TAŞKIN VE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Şiddetli yağmur sonrası, Birlik, Bereketli, Yıldızlı, Kaymaklı ve Ayvadere mahallelerinde taşkınlar ve toprak kaymaları oluştu. Yamaçlardan kopan toprak ve taş yığınları, taşan derelerdeki su ile birleşerek mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Taş sürüklenmeleri nedeniyle yollarda meydana gelen hasarın yanı sıra bazı tarım arazileri de zarar gördü. Bu durumu düzeltmek için belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara başladı.

BELEDİYE EKİPLERİ YARDIM İÇİN SAHADA

Birlik Mahallesi Muhtarı Bahattin Kerez, “Etkili olan şiddetli yağmurdan dolayı mahallemizin yolu kapandı. İlçe belediyemiz müdahale etti, tehlikeli olabileceği için akşam saatlerinde yolu açmadık. Geçici olarak şu anlık yolu açtık. Yetkililerden menfez ya da köprü yapılmasını istiyoruz. AFAD, menfez yapacağını söylediyse de henüz bir dönüş almadık. Bölgemizde sürekli olarak yağmur yağıyor. Aynı yerde bu sıkıntıyı devamlı yaşıyoruz. Mahalleleri birbirine bağlayan bu yolun yapılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Araklı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren temizlik ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.