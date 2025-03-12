Aral Ve Keskin Çifti Bebek Bekliyor

SURPRİZ AYRILIK VE SEBEBİ

Sandık Kokusu dizisindeki etkileyici performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Meriç Aral, yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile diziden ayrıldığını ifade etti. Bu beklenmedik kararın ardından ayrılık sebebi merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle, Aral’ın hamile olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar gündeme geldi. Peki, Meriç Aral gerçekten anne mi oluyor? Bebeklerinin cinsiyeti hakkında kesin bilgiler var mı? Ayrıca, Meriç Aral kiminle evli? İşte bu sorulara dair tüm merak edilenler.

EVLİLİK VE BEBEK HABERİ

Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül 2024’te gerçekleştirdiği sade bir nikah merasimi ile evlendi. Kısa bir süre sonra, hamilelik haberini sevenleriyle paylaştı ve bu sevinçli gelişmeyi heyecan içerisinde karşıladıklarını belirtti. Çift, bebek beklediklerini duyurarak cinsiyetini de açıkladı; bir erkek bebek beklediklerini belirtti. Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin’in anne-baba olma yolundaki hazırlıkları da dikkatle izleniyor.