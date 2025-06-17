MESAFE HESABI

Aralarında 17 adım bulunan ve birbirine bakan iki kişinin hareketlerini değerlendiriyoruz. İlk kişi 5 adım ileri gidiyor. Diğer kişi ise önce 2 adım ileri gidiyor, ardından 5 adım geri dönüyor.

KİŞİLERİN HAREKETİ

İlk kişinin hareketi sonucu aralarındaki mesafe; 17 – 5 = 12 adım oluyor. İkinci kişi ise önce 2 adım ileri gidip ardından 5 adım geri gittiği için 2 – 5 = -3 adım gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu, onun bulunduğu yerin ileriye doğru gittiği anlamına geliyor.

SONUÇ VE CEVAP

Son olarak, kişilerin yeni aralarındaki mesafeyi hesaplayalım. İlk kişinin yeri 12 adımda kalırken, ikinci kişinin durumu 2 adım ileri ve ardından 5 adım geri gittiği için toplamda 3 adım geri gitmiş oluyor. Dolayısıyla, 12 + 3 = 15 adım mesafeleri oluyor. Sonuç olarak aralarındaki mesafe 15 adım olur.

Cevap: A