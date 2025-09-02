Aralıklı Oruç Artan Sağlık Riskleri Taşıyor

ARALIKLI ORUÇ: POPÜLERLİĞİ VE ETKİLERİ

Aralıklı oruç, son on yılın en popüler diyet yaklaşımlarından biri haline geldi. Bu yöntemde, kalori kısıtlaması veya karbonhidrat alımını sınırlamak gibi sıkıcı uygulamalar yerine, “ne yediğinizi değil, ne zaman yediğinizi” değiştirerek arzu edilen sonuçlara ulaşmak hedefleniyor. Teknoloji devlerinin liderleri ve Hollywood yıldızları, kilo vermek için bu metodu kullandıklarını ifade ediyor.

ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “haftaya 36 saatlik bir oruçla başladığını” belirtiyor. Bilimsel veriler, aralıklı oruç uygulamalarının metabolizmayı iyileştiriyor, hücre onarımına destek oluyor ve hatta yaşam süresini uzatabiliyor olduğunu gösteriyor. Ancak, beslenme uzmanları, öğün atlamanın sihirli bir çözüm olmadığını ve özel sağlık sorunları olan kişiler için tehlikeler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Aralıklarla beslenme, genellikle sekiz saatlik kısa bir günlük zaman diliminde gerçekleşiyor ve kalan 16 saat boyunca gıda alınmıyor.

Kalp ve damar hastalıkları açısından dikkat çekici bulgular ortaya koyan bir araştırmada, günde sekiz saatten az sürede gıda tüketen bireylerin, 12-14 saatlik bir zaman diliminde beslenenlere kıyasla, kalp ve damar hastalıklarından ölme riskinin %135 daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu da, bireylerin kişisel sağlık durumuna bağlı olarak kardiyovasküler hastalık riskinin artması ve dolayısıyla kalp krizi ve felç riskinin yükselmesi anlamına geliyor.

KARDİYOVASKÜLER RİSKLER

Araştırmanın sonuçları, aralıklı oruç ile diğer hastalıklardan ölüm riski arasındaki bağın daha zayıf olduğunu ancak kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin önemli oranda yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmanın liderleri, araştırmalarında net bir neden-sonuç ilişkisi gösteremediğini belirtiyor. Fakat bu durum, aralıklı oruç uygulamasının sağlık açısından risksiz bir yöntem olduğu şeklindeki iddiaları sorgulatıyor. Amerikalı yetişkinler üzerinde sekiz yıl süren bir takip çalışması sırasında katılımcılara, iki hafta arayla her şeyin kayıt altında tutulması istendi ve alınan verilerle ortalama gıda tüketimi tahmin edildi.

Kardiyovasküler hastalık riski, tüm sosyo-ekonomik gruplarda benzer sonuçlar sergiledi. En yüksek risk grupları arasında sigara içenler, diyabet hastaları ve kalp hastalığı bulunan bireyler yer aldı. Bu, bu kişiler için gıda alma sürelerinin en azından dikkatlice yönetilmesi gerektiğini gösteriyor.

Diyabet ve Metabolik Sendrom üzerine yapılan bir çalışmada, beslenme alışkanlıklarının bu hastalıkların başlıca nedeni olduğu gördü. Araştırmanın baş yazarı Prof. Victor Wenze Zhong, “Gün içinde sekiz saatlik bir süreden daha az gıda tüketenlerde, kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin artması” görüşünde. Yıllık kısa süreli araştırmaların bulguları, aralıklı oruç uygulamasının kalp ve metabolizma sağlığını geliştirebileceğine dair inançları çelişiyor.

Endokrinoloji uzmanı Anoop Misra ise, aralıklı oruçun “kilo vermek, insülin duyarlılığını artırmak, tansiyonu düşürmek, lipit profilini düzeltmek” gibi potansiyel faydalarını belirtiyor. Bununla birlikte, uygulamanın dezavantajlarına da dikkat çekerek, “besleyici maddelerde eksiklikler, aşırı açlık, baş ağrıları” gibi sorunları sıralıyor. Diyabet hastaları içinse, “kan şekeri takip edilmeden yapılan aralıklı oruçlar, kan şekeri seviyesinin tehlikeli şekilde düşmesine yol açabilir” diyor.

ARAŞTIRMALARIN GELECEĞİ

Aralıklı oruç konusunda eleştirel yaklaşımlar geçmişte de vardı. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, katılımcıların çoğunun kas kütlesinde az bir azalma gördüğü ortaya çıktı. Prof. Zhong, kalp hastalıkları ya da diyabetleri bulunan bireylerin, günde sadece sekiz saat gıda almalarının risklerini dikkatlice değerlendirmeleri gerektiğini öneriyor ve “Kişiselleştirilmiş” beslenme yöntemlerine vurgu yapıyor. Şimdiki bulgular ışığında, bireylerin “ne yediğine” odaklanmasının, “ne zaman yediğinden” daha önemli olduğu görünmekte.