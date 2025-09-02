Aralıklı Oruç Kilo Vermeye Yarar

ARALIKLI ORUÇ TRENDİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Aralıklı oruç, son on yıl içerisinde en popüler diyet yöntemlerinden biri haline geldi. Bu diyet tarzında, kalori kısıtlaması veya karbonhidrat tüketiminin azaltılması gibi uygulamalardan kaçınılarak, yeme zamanları üzerinde değişiklikler yapılıyor. Bu yolla elde edilecek sonuçlar üzerinde yoğunlaşılıyor. Ünlü isimler ve teknoloji sektörünün liderleri, bu yöntemle zayıfladıklarını ifade ediyor. Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta 36 saatlik bir oruç süreci gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bilimsel veriler de aralıklı orucu desteklerken, bu diyetin metabolizmayı iyileştirebileceği, hücre onarımına yardımcı olabileceği ve yaşam süresini uzatabileceği düşünüldü. Ancak beslenme uzmanları, öğün atlamanın herkes için uygun bir çözüm olmadığını ve belirli sağlık sorunları olan bireyler için risk oluşturabileceğini vurguluyor.

ARAŞTIRMALARIN BULGULARI VE RİSKLER

Aralıklı oruç pratiğinde yiyecekler genellikle sekiz saatlik bir dönemde tüketiliyor, ardından 16 saat boyunca ise yemek yenilmiyor. Beşe iki diyeti gibi diğer yöntemlerde, haftanın beş günü normal beslenme yapılırken, iki günde kalori alımı kısıtlanıyor. İlk araştırmalar, günde sekiz saatten daha az sürede gıda alan kişilerin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölme risklerinin, 12-14 saatlik alım yapanlara göre %135 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu durum, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırarak, kalp krizi ve inme tehlikesini de beraberinde getiriyor. Çalışmada, aralıklı oruç ile herhangi bir hastalıktan ölme riski arasındaki bağın zayıf olduğu görülse de, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riski belirgin bir şekilde yüksekti.

KİŞİSEL SAĞLIK VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Araştırmalar, sekiz yıl boyunca Amerikalı yetişkinleri takip etmiş. Katılımcılara, iki hafta arayla yiyecek ve içecek alışkanlıklarını hatırlamaları istendi. Bu yanıtlar, her katılımcının ortalama gıda tüketim aralığını tahmin etmeleri için kullanıldı. Kardiyovasküler ölüm riski, tüm sosyo-ekonomik gruplarda benzer şekilde sonuçlar ortaya koydu. Özellikle sigara içenler, diyabet hastaları ve kalp rahatsızlığı bulunanlar arasında en yüksek risk gözlemlendi. Araştırmalar, iyi bir beslenme kalitesinin, yemek ve atıştırmalık tüketim sıklığının bu riskleri arttırdığını gösteriyor.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Diyabet ve Metabolik Sendrom ile ilgili bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı Victor Wenze Zhong, doğru beslenmenin diyabet ve kalp hastalıklarının temel nedeni olduğunu belirtiyor. Zhong, “Gün içerisinde sekiz saatten daha az sürede gıda tüketenlerde, kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin artması şaşırtıcı” diyor. Bu bulgular, aralıklı oruçun metabolizma ve kalp sağlığını iyileştirme yönündeki yaygın inançla çelişiyor. Endokrinoloji uzmanı Anoop Misra ise, aralıklı orucun kilo kaybı, insülin duyarlılığını artırma ve tansiyonu düşürme gibi pek çok fayda sağladığını belirtiyor. Ancak Misra, bu yöntemin potansiyel dezavantajlarına da dikkat çekiyor.

DERİNLEŞEN RİSKLER VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Misra, “Besleyici maddelerde eksiklikler, açlık hissi, sinirlilik ve baş ağrıları gibi olumsuz etkiler söz konusu olabiliyor. Diyabet rahatsızlığı olanlar, kan şekerlerini takip etmeden oruç tutarlarsa, bu durum tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor” diyor. Çalışmalar, aralıklı oruç uygulayan katılımcıların kas kütlesinde gözle görülür bir kayıp yaşadıklarını ve yöntemin halsizlik, baş ağrısı gibi sorunlar doğurabileceğini ortaya koydu. Prof. Zhong, kalp hastalığı olan ve diyabeti bulunan kişilerin bu yönteme daha temkinli yaklaşmaları gerektiğini vurguluyor ve “İnsanların ne yediğine odaklanmak, ne zaman yediğine odaklanmaktan daha önemli gibi gözüküyor” diyor.