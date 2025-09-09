Aram’ın Vücudunda Kateter Unutulmuş

ŞIRNAK’TA BİR ÇOCUK AMELİYAT OLDU

Şırnak’ta piknikteyken salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma belirtileriyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Aram Devran Ötün’ün, 3 yıl önce tedavi gördüğü süreçte vücuduna takılan 18 santimetrelik kateterin unutulduğu anlaşıldı. Ötün, uzun süren bir ameliyat sonucunda kateterden kurtuldu.

KATETER UNUTULUNCA RİSKLİ AMELİYAT GEREKİYOR

Semra (37) ve Mehmet Ötün (40) çiftinin oğlu Aram, mayıs ayında piknikte salatalık parçası yuttuktan sonra belirtiler nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan röntgen ve MR ardından, vücudunda kateter olduğu belirlendi. Daha sonra Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aram, 5,5 saat süren riskli bir operasyona alındı ve kateter çıkarıldı. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde kateterin kalp kapakçığı ve ciğerlerine zarar verdiği tespit edildi.

AİLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE DAVA AÇTI

Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, konu hakkında Diyarbakır İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi. Yalçın, “Müvekkilim Aram Devran Ötün, 2022 Eylül ayında Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Stevens-Johnson hastalığı nedeniyle tedavi gördü. Tedavi sırasında kateter takılması büyük bir ihmalkarlıkla vücutta unutuldu. Mayıs ayında müvekkilim öksürdüğü için hastaneye kaldırıldı. Burada kateterin unutulduğu tespit edildi. Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne çocuğu götürdük ve çok riskli bir ameliyatla kateter çıkarıldı. Kateterin vücutta yol aldığı anlaşıldı. İlk giriş ve çıkarıldığı yer arasında büyük fark var ve kalp kapakçığı ile ciğerlere zarar verdiği ortaya çıktı” dedi.

ÇOCUĞUNUN SAĞLIĞI İÇİN ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Oğul Aram’ın sağlığı için endişelendiğini belirten Semra Ötün, “Çocuğum 3 yıl önce Stevens-Johnson sendromu nedeniyle tedavi gördü. Piknikte salatalık parçası yuttuktan sonra sürekli öksürmeye ve kusmaya başladı. Hastaneye sevk edildik ve röntgende telin kalmış olduğu anlaşıldı. Hemen Diyarbakır’a sevk edildik. Doktorlar, telin çıkarılmasının riskli olduğunu söylediler. Çocuk sürekli yoruluyordu, karnı ağrıyordu. Bu telin 3 yıl boyunca çocuğumda kaldığını öğrenince yıkıldık,” diye konuştu.

AMELİYAT SÜRECİ ZOR GEÇİYOR

Anne Ötün, ameliyat sürecinin zorlu geçtiğini vurguladı. “Çocuğum 5,5 saat boyunca ameliyatta kaldı. Doktorlardan biri durumun çok zor olduğunu söyledi. Ameliyat sırasında iki seçenek sunuldu: açık kalp ameliyatı veya çocuğumun o tel ile ömür boyu yaşaması. Her iki seçenek de beni çok üzüyor. Sonunda profesör ameliyata girdi ve başarılı bir şekilde kateteri çıkardılar. Şu anda çocuğum kalp kapakçığında sorun nedeniyle tedavi görüyor. Zor zamanlar geçirdik ve kimsenin canı yanmasın,” şeklinde ifade etti.