Arama Çalışmaları 4’üncü Günü Dördüncü

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yüzme yarışı sonrasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un arama faaliyetleri dördüncü gününde sürüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği 37. İstanbul Boğazı ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ çerçevesinde kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov’u bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK GÖREVDE

İstanbul Boğazı’ndaki akıntının etkili olduğu bölgede, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dalgıçları Rumeli Feneri’nde dalış yaparak Svechnikov’u arıyor. Ayrıca, Sahil Güvenlik İBB itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kuruçeşme’de suya dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalar, kaybolan sporcunun sağlığını geri kazanma umuduyla devam ediyor.

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

