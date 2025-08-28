Arama Çalışmaları 4’üncü Günü Dördüncü

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen yüzme yarışı sonrasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un arama faaliyetleri dördüncü gününde sürüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği 37. İstanbul Boğazı ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ çerçevesinde kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov’u bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK GÖREVDE

İstanbul Boğazı’ndaki akıntının etkili olduğu bölgede, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dalgıçları Rumeli Feneri’nde dalış yaparak Svechnikov’u arıyor. Ayrıca, Sahil Güvenlik İBB itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kuruçeşme’de suya dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalar, kaybolan sporcunun sağlığını geri kazanma umuduyla devam ediyor.