Arama Çalışmaları Sürmekte Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla açılan teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın arama çalışmaları, 6. gününde de sonuç vermedi. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerinden gelen 13 kurbağa adam, gün boyunca arama faaliyetlerine devam etti. Paşalimanı Adası’nın kuzey kısımda, Yukay’a ait olduğu belirlenen ‘Graywolf’ isimli tekneye ait parçalar kayalıklara vurmuş durumda bulundu ve bilirkişi incelemesine gönderildi.

İNSANSIZ SU ALTIMIZ ROBOTU (ROV) GÖNDERİLECEK

Arama çalışmaları, İzmir emniyetinden bölgeye getirilecek insansız su altı robotu (ROV) ile sürdürülecek. ROV, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapabiliyor. Üzerinde bulunan mekanizmadaki tutucu kol, su altında tespit edilen unsurları deniz yüzeyine çıkarma yeteneğine sahip.