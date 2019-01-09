Aranan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları belirlenen iki şahıs, Niğde’de yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kemerhisar beldesinde gözaltına alındı.
Öte yandan, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi’nde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
TRT