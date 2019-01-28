Aranan FETÖ’cü Bursa’da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Ö. Bursa’da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Abdulhamit Ö’nün, teknik ve fiziki takip sonucu Bursa’da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ByLock kullandığı, “Nevşehir bölge talebe mesulü” ve “Nevşehir mahalle örgüt evleri sorumlusu” olduğu ileri sürülen Abdulhamit Ö, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

TRT