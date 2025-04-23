Aranan Şahıs, Afyonkarahisar’da Yakalandı

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarmanın yürüttüğü takip sonucu ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, M.B. isimli şahsın birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, aramalar sonucunda şüpheliyi bulunduğu Çobanlar ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, jandarmanın suçluların yakalanmasına yönelik etkinliğini gözler önüne serdi.