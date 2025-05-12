Aranan Şahıs Bolvadin’de Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANMA OPERASYONU

Afyonkarahisar’da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin sürdürdüğü takip sonunda ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

SUÇLAMALAR VE YAKALAMA

Yapılan araştırmalar sonucunda, T.A.T. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ayrıca cebir, tehdit ya da hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelinin izini sürerek Bolvadin ilçesindeki Dişli beldesinde onu yakaladı ve gözaltına aldı.

MAHKUMİYET SÜRECİ

Gözaltına alınan şahıs, yapılacak işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, T.A.T.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.