Haberler

Aranan Şahıs Efeler’de Yakalandı

HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, nitelikli suçlardan aranan bir bireyle ilgili olarak çalışma başlattı.

NİTELİKLİ SUÇLARDAN ARANAN Y.D. YAKALANDI

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan Y.D. isimli şüpheli, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli mercilere çıkarıldıktan sonra tutuklanıp Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Örnek Oluyor

77 yaşındaki Kamil Çınar, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde azmiyle gençlere ilham veriyor; 15 dönümlük arazisinde geleneksel tarım yaparak sarımsak ve siyez yetiştiriyor.
Haberler

Tandır Ekmek İçin Kilometrelerce Yol Kat Ediyorlar

Elazığ'daki kadın girişimcinin işlettiği tandır fırını, doğal ekmekleriyle büyük ilgi görüyor. Müşteriler, lezzet için uzak mesafeleri kat edip uzun kuyruklar oluşturuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.