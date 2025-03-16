Aranan Şahıs Efeler’de Yakalandı

HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, nitelikli suçlardan aranan bir bireyle ilgili olarak çalışma başlattı.

NİTELİKLİ SUÇLARDAN ARANAN Y.D. YAKALANDI

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan Y.D. isimli şüpheli, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli mercilere çıkarıldıktan sonra tutuklanıp Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.