Arap Bakanlardan Trump Planına Tepki

TOPLANTI DETAYLARI

Kahire’de gerçekleştirilen Arap ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Trump’ın planına yönelik ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan katıldı. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da toplantıya iştirak etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Toplantıda temsilciler, Orta Doğu’da iki devletli çözüm temeli üzerine adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Trump ve yönetimi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmış bulunmaktalar.” ifadelerine yer verildi. Bu durum, Arap ülkelerinin bölgesel barış için birlikte çalışma niyetini gösteriyor.