Arap Birliği’nden Filistin Tehcirine Tepki

ARAP BİRLİĞİ’NDEN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri tehcir etme niyetine Arap Birliği’nden güçlü bir yanıt geldi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan çıkarılmasını sert bir şekilde reddetti ve bu durumu bölge için “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

GAYT’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde konuşan Gayt, “Bugün Gazze’ye odaklanılıyor. Yarın Filistin’i tarihi sahiplerinden temizlemek amacıyla Batı Şeria’ya geçilecek” ifadesini kullandı. Bu açıklamalarıyla bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti.