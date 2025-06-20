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Arap Birliği Toplantısı İstanbul’da Gerçekleşiyor

TOPLANTI BAŞLADI

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen çatışmaların ardından gelişmeleri değerlendirmek için İstanbul’da olağanüstü bir toplantı düzenliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu çerçevesinde İstanbul’da bulunan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, giderek tırmanan durumu görüşmek amacıyla bir araya geldi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI GÜNDEMDE

Bu olağanüstü toplantıda öncelikle, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı yoğun saldırılar ve İran’ın gerçekleştirdiği misillemeler ile artan gelişmeler üzerinde duruluyor. Toplantının ardından bir basın açıklamasının yapılması bekleniyor. Bakanlar, yarın yine İstanbul’da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İİT DBK 51. Oturumu’na katılacak.

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