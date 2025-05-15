Arap Birliği Zirvesi İçin Toplandılar

TOPLANTI BAĞDAT’TA GERÇEKLEŞİYOR

Irak, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, Arap Birliği Zirvesi öncesinde Bağdat’ta bir araya geldi. Irak resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi katıldı. Hüseyin, düzenlenen basın toplantısında “Özellikle Filistin meselesi konusunda üç ülke arasında tam bir görüş birliği var.” ifadesini kullandı. Ayrıca, enerji ve petrol konularının da ele alındığını, yaklaşan Arap Birliği Zirvesi’nin ortak bildirisi üzerinde çalışıldığını aktardı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yolları üzerinde duran Safedi, “Amacımız bölgedeki krizlerin çözümüne katkı sunmak. Güvenliğimiz ortak, tehditler de ortak.” dedi. Uluslararası toplumu Gazze’deki olaylara karşı sorumluluk almaya davet eden Safedi, “Gazze’deki İsrail saldırısını hep birlikte reddediyoruz.” şeklinde konuştu. Suriye meselesine de değinen Safedi, “Suriye’nin yeniden inşasını destekliyoruz. Suriye’nin güvenliği, bölge güvenliğinin temeli.” ifadesini kullandı ve Israel’in Suriye’ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

FİLİSTİN MESELESİ ÜZERİNDEKİ VURGULAR

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak’ın zirveye ev sahipliği yapma hazırlıklarını takdir ederek, “Zirvenin Bağdat’ta düzenlenmesi Irak’taki güvenliğin ve istikrarın delilidir.” değerlendirmesinde bulundu. Abdulati, “Filistin meselesi çözülmeden bölgede istikrar olmaz.” diyerek, Arap ulusunun güvenliğini tehdit eden ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirtti. “Gazze’ye yaklaşık 70 gündür hiçbir yardım girmedi, bu durum uluslararası toplum için utanç verici.” diyen Abdulati, İsrail’in yardımları engellemesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, üç ülkenin Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu da vurguladı.

ZİRVE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Arap Birliği Zirvesi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Arap Birliği’nin 34’üncü zirvesine katılacak heyetleri ağırlamak için hazırlanıyor. Irak hükümeti, 17 Mayıs’ta Bağdat Yeşil Bölge’deki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye katılmaları için Arap ülkelerinin liderlerine davet mektuplarını teslim etti. Zirvede en öncelikli konunun Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları olacağı beklenirken, Lübnan ve Suriye’deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirileceği açıklandı.