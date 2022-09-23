Arap Birliği’nden Azerbaycan’a davet

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Aliyev'i Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Arap Birliği Zirvesi’ne davet etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

CEZAYİR’DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Bağlantısızlar Hareketi’nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir’de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Bakan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’a Cumhurbaşkanı Tebbun’un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi’nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.