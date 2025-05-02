Arap Parlamentosu, İsrail’in Suriye’ye Saldırısını Kınadı

ARAP PARLAMENTOSU İSRAİL’İN HAVA SALDIRISINI KINADI

Arap Parlamentosu, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki hava saldırısına karşı tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının, İsrail’in Suriye’nin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz ihlallerinin bir parçası olduğu ifade edildi. Saldırı kınanarak, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi uluslararası topluma “İsrail’in Suriye’ye karşı işlediği mükerrer ihlallere karşı koyma” çağrısı yapıldı. Ayrıca, Arap Parlamentosu, Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğinin korunmasına ilişkin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

İSRAİL’İN DÜRZİLERİ KORUMA PLANI

İsrail, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, “Dürzileri koruma” bahanesiyle Suriye’ye yönelik saldırılar düzenliyor. Bu sabah, İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedef vurduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz.” şeklinde konuştu.