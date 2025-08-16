Haberler

Arap Tavşanı Kumalar Yaylası’nda Görüldü

ARAP TAVŞANI’NIN GÖRÜLMESİ BÖLGEDE HEYECAN YARATTI

Afyonkarahisar’da, nesli tehlike altında bulunan Arap Tavşanı’nın Kumalar Yaylası’nda görüldüğü iddiası, hem yerel halkta hem de doğa koruma çevrelerinde büyük bir etki yarattı. Bilimsel adı ‘Allactaga Williamsi’ olan bu kemirgen türü, Türkiye’de yalnızca belirli bölgelerde ve oldukça nadir bir şekilde gözlemleniyor. Türün nesli tehlikede olduğu bilinirken, Şuhut ilçesine bağlı Kumalar Yaylası’nda köylüler tarafından Arap Tavşanı’nın görüldüğü öne sürüldü. Bu olayın, Türkiye’de bu türün yerel doğada varlığı hakkında önemli bir gösterge olabileceği ifade ediliyor ve hem bölge halkında hem de doğa severlerde büyük bir heyecan oluştu.

KÖYLÜLERİN TANIKLIĞI

Kumalar Yaylası’nda tarla işleriyle meşgul olan köylüler, akşam saatlerinde alışılmadık bir hayvan gördüklerini söyledi. Uzun arka bacakları ve büyük kulaklarıyla dikkat çeken bu hayvan, köylülerin ilgisini çekti. Bir vatandaş, “Başta farklı bir kemirgen sanmıştık ama hareketleri ve görünüşü çok farklıydı. Televizyonda gördüğümüz Arap Tavşanı’na çok benziyordu” şeklinde konuştu. Bu gözlem, bölgedeki doğal yaşamın zenginliği adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

