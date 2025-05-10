Arap Ülkeleri, Ateşkese Memnuniyet Duydu

ARAP ÜLKELERİNDEN ATEŞKES MEMNUNİYETİ

Arap ülkeleri, Pakistan ile Hindistan arasında alınan ateşkes kararından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı, gerginliğin azaltılması ve ihtilafların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için yapılan tüm çabalara tam destek verildiği vurgulandı. Açıklamada, bu anlaşmanın Pakistan ve Hindistan’ın sorunlarını yapıcı diyalogla çözme bağlılıklarını yansıttığı ve böylece bölgenin güvenlik ve istikrarının pekiştirildiği ifade edildi.

KUVEYT VE BAHREYN DE DESTEK VERDİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı ve bunun bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden tesisine katkıda bulunmasının ümit edildiği belirtildi. ABD ve diğer ülkelerin, bu önemli anlaşmaya varmak için iki tarafı bir araya getirme ve arabuluculuk yapma çabalarının övgüye değer olduğu ifade edildi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Manama yönetiminin, iki komşu ülke arasında kalıcı barış amacına ulaşmak ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek için katkıda bulunmaya hazır olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan’ın ateşkese ulaşılmasındaki diplomatik çabaları da takdir edildi.

UMMAN VE ÜRDÜN’DEN DE AÇIKLAMALAR

Umman Dışişleri Bakanlığı da ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve ABD Başkanı’nın bu konudaki rolüne övgüde bulundu. Gerginliğin azaltılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından bu adımın önemine dikkat çekildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve bu gelişmenin bölgede güvenlik ile istikrarı artırma yönünde önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ’NDEN DE AÇIKLAMALAR

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, söz konusu anlaşmanın Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Ancak İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 62 kişinin yaralandığını açıklamakta. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu durumu doğrulamıyor.