Arap Ülkeleri, Gazze İçin Yardım Talep Ediyor

BM ARAP GRUBU’NUN ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu, BM Güvenlik Konseyi’ne Gazze’deki “korkunç savaşı durdurma” ve “insanlık dışı ablukaya son verme” çağrısı yaptı. BM Arap Grubu dönem Başkanı ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Muhammed Abushahab, New York’taki Genel Merkezde basına açıklamalarda bulundu. Abushahab, Arap Grubu’nun “Gazze’deki yıkıcı savaşa son vermek için seferber olma kararlılığında birleşmiş durumda” olduğunu belirterek, “Arap Grubu, Güvenlik Konseyi’ni bu korkunç savaşa ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı insanlık dışı ablukaya son vermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor.” ifadesini kullandı.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Abushahab, en acil şekilde Gazze’ye insani yardıma ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılmasını ve yardımların insani ilkelere dayalı olarak dağıtılmasını talep ettiklerini vurgulayarak, “Güvenlik Konseyi, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasına seyirci kalamaz.” dedi. Ayrıca, Arap Grubu’nun, temel insani ilkeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in önerdiği yardım mekanizması olan İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfını kesin bir dille reddettiklerine de dikkat çekti. Abushahab, “Gazze’de, uzun zamandır devam eden acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes ve tüm rehinelerin ve tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz.” diyerek, Güvenlik Konseyi’ne sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

ULUSLARARASI ÖFKE VE EYLEM İHTİYACI

Filistin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, Gazze’de “herkesin gözleri önünde yaşanan bir trajedi” için artık söylenecek söz kalmadığını belirtti. Bamya, “Uluslararası bir öfke var ama yeterli değil. Gazze halkının dünyanın İsrail’in eylemlerini, suçları kınadığını, onlara karşı durduğunu bilmesi yeterli değil. Eylemlere ihtiyacımız var.” dedi. Bamya, İsrail’i caydırmanın BM Güvenlik Konseyi ve diğer organlarının sorumluluğunda olduğunu kaydedip, “Taleplerimiz açık ve basittir, uluslararası hukukla uyumludurlar ve dürüst olmak gerekirse, en asgari insani düzeyde, derhal ateşkes talep ediyoruz.” şeklinde ifade etti.

Bamya, ikinci taleplerinin de insani yardımların girişine izin verilmesi olduğunu belirterek, son iki ayı tam abluka altında geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca, “İsrail, tüm savaş silahlarını kullandıktan sonra, açlığı silah haline getirdikten sonra, şimdi de Filistin halkını yerinden etme, topraklarını çalma hedeflerini yerine getirmek için yardım dağıtımını silah haline getiriyor.” şeklinde konuştu. Bamya, Gazze Şeridi’ne yardım sağlamada BM kurumlarını ve planlarını desteklediklerini belirtirken, bu konuda neden farklı bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadığını da vurguladı.