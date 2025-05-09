Arap Ülkeleri, Papa 14. Leo’yu Tebrik Etti

Arap ülkeleri, ABD’li Kardinal Robert Prevost’un papa olarak seçilmesiyle birlikte “14. Leo” adını almasını kutlayarak, bölge ve dünya barışını desteklemesi yönünde dileklerde bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yardımcısı Abdullah bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Papa 14. Leo’ya ayrı ayrı tebrik telgrafları gönderdi.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve yardımcıları Muhammed bin Raşid Al Maktum ile Mansur bin Zayid Al Nahyan da Papa 14. Leo’yu tebrik etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Papa’ya yönelik, “Barış ve sevgiyi tesis etme, asil değerlere ve ahlaka bağlı kalma, şiddeti, nefreti ve savaşı reddetme yolunda ilerlemeye devam edeceğinize eminiz.” şeklinde bir mesaj yolladı.

BARIŞ TEMALI DİLEKLER

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, Papa 14. Leo’yu tebrik ederek, dünya halkları arasında barışı savunma ve barışçıl bir arada yaşama değerlerini pekiştirme konusundaki büyük insani misyonunda başarılar diledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, Papa 14. Leo’ya tebriklerini ileterek, “Barış ve diyalog kültürünü yayma ve insan onuruna hizmet etme konusundaki başarılarınızın devamını dileriz.” ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Papa 14. Leo’yu Vatikan’da Papa seçilmesinden dolayı tebrik ederek, “Yüce görevinizi yerine getirirken, merhum Papa Francis’in barışa ulaşma yolundaki çalışmalarını sürdürebilmenizi temenni ediyorum.” dedi. El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise bir açıklama yaparak, Papa 14. Leo’yu kutlayarak, “Dinler arası diyaloğu güçlendirmek, insan kardeşliğini teşvik etmek ve insanlık için daha iyi bir geleceği tesis etmek adına sizinle işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi. Vatikan’daki papalık seçiminde, 69 yaşındaki Robert Francis Prevost’un papa olarak seçildiği duyurulmuştu.