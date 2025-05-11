Arapgir’de Engelliler Haftası Etkinliği Yapıldı

ENGELLİLER HAFTASI VE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Engelliler Haftası ve Anneler Günü için “Engellileri Aşan Eller Annelerle Güçlenen Gönüller” isimli bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Arapgir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ARAPGİR’İN TARİHİ ÖNEMİ

Arapgir’in önemli bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ayva, “Beyazay nedir? Beyazay, karanlıklardan, sıkıntılardan, cehaletten meydana gelen karanlıklara doğan bir hilaldir. O karanlıkları 1992’den beri aydınlatmaya çalışıyoruz. Beyazay, Türkiye genelinde 104 şubesiyle 7 farklı ülkede karanlıkları aydınlatmaya çalışıyor. Arapgir’de de artık hiçbir eskisi gibi olmayacak mantığıyla büyük projelere başlıyor. Sizler bütün dünyayı aydınlatacaksınız. Bizim önümüzdeki senelerde devasa projeleri hayata geçirirken Arapgir’in örnek olmasını istiyoruz. Beyazay’a ulaşamayan engelli kardeşlerimiz kalmaması lazım. Arapgir bütün ilçelere örnek, diğer ilçelerin faydalanmasını istiyorum.” dedi.

ETKİNLİĞE KATILIM

Etkinliğe, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerin katılması dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin bölgedeki toplumsal farkındalığı artırma adına önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.