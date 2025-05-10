Aras’a Protez Destek Sağlandı, Mutluyuz

PROTEZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİRİNCİ SÖZ

El ve ayak anomalisi hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Aras Çelik, 3 yaşında bacakları diz altından ampute edildi. Aras’ın protez ihtiyacını ömür boyu karşılayacağını duyuran iş adamı Mustafa Düger, Aras’a yeni protezlerini teslim etti. Aras’ın annesi Özlem Çelik, “En güzel Anneler Günü hediyesi oldu” şeklinde bir açıklama yaptı.

DESTEK VE UMUT

Antalya’da yaşayan 43 yaşındaki Özlem ve 44 yaşındaki Mehmet Ali Çelik çifti, doğuştan gelen el ve ayak anomalisi nedeniyle Aras’ı dünyaya getirdi. Aras’ın bacakları 3 yaşında ampute edildiğinde, ailesi protez temin etmek için banka kredisi çekti. Ancak karşılaştıkları borç yükü nedeniyle icra takibi süreci başladı. Durumu öğrenen hayırsever bir kişi aileye yardım eli uzatırken, ortopedik protez üretimi yapan Mustafa Düger de Aras’ın ailesiyle irtibata geçti.

YENİ PROTEZLER VE GELECEK UMUDU

Mustafa Düger, Aras ve babasını Ankara’ya davet ederek protez ihtiyaçlarını karşıladı. Düger, Aras’ın yaşamı boyunca tüm protez gereksinimlerini ücretsiz bir şekilde karşılayacağını açıkladı. Aile, Ankara’da bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katıldıklarından sonra geri Antalya’ya döndü. Baba Mehmet Ali Çelik, “Kredi borcumuz kapandı, şimdi de protezleri yenilendi. Aras, kardeşlerinin oynadığını görüp üzülüyordu, çok içine kapanmıştı. Şimdi yeniden koşacak, oynayacak. Çok mutluyuz” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE HEYECAN

Anne Özlem Çelik ise, Mustafa Düger’e teşekkür ederek, “Aras artık koşup oynayabilecek. Bu benim için en güzel Anneler Günü hediyesi oldu” ifadelerini kullandı. Mustafa Düger, “Aras 9 yaşında ve büyüme çağında olduğu için yılda 2-3 defa protez değişimi gerekebiliyor. Ailenin bu yükünü sırtlanmak istedik. Sadece bir kez değil, Aras yaşadığı sürece protez ihtiyacını biz karşılayacağız. Aras’ın güçlü yapısı ve yüzmeye olan ilgisi bizi çok etkiledi. Paralimpik sporlarda Türkiye’nin gururu olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.