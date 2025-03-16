Aras Bulut İynemli Aksiyon Sahnesinde Yaralandı

DEVRAN KARAKTERİYLE FARK YARATTI

“Deha” dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, “Devran” karakteri ile son dönemde sıkça gündeme gelmeyi başardı. Ancak dizi setinde aksiyon sahneleri çekimi sırasında geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kırdı. 34 yaşındaki oyuncu, yaşadığı bu talihsiz olay sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME DÖNEMİNE GİRDİ

Dün başarılı bir ameliyat geçiren İynemli’nin bir süre dinlenmek üzere evine çekileceği ve dizinin çekimlerine ara verildiği bilgisi elde edildi. Ameliyat sonrasında hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan İynemli, “Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.” notunu düşerek takipçilerine teşekkür etti.

BABASININ KAYBINI YAŞADI

Ayrıca, ünlü oyuncu birkaç ay önce babası Cengiz İynemli’nin vefatıyla da derin bir üzüntü yaşamıştı. 76 yaşında kanser tedavisi gören babası, maalesef hayata veda etti. Aras Bulut İynemli, bu zor süreçte ailesinin ve dostlarının destekleriyle ayakta kalmayı sürdürüyor.