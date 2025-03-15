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Aras Bulut İynemli’nin Set Kazası Geçirdiği Duyuruldu

ARAS BULUT İYNEMLİ SAĞLIK SORUNUYLA GÜNDEME GELDİ

Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Seda Akman’ın bulunduğu ‘Deha’ dizisinde ‘Devran Karan’ karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, sağlık problemi nedeniyle gündeme geldi. Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken, başrol oyuncusunun ayağı burkuldu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, İynemli’nin ayak bileğinde bir kırık oluştu ve bu durum nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen oyuncunun evinde dinlendiği ve tedavisinin en kısa sürede tamamlanarak sete geri dönmeyi istediği belirtildi.

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