Aras Bulut İynemli Sete Döndü

KAZA GEÇİREN ARAS BULUT İYNEMLİ DİZİYE DONDURMA KAZANDI

Pazar akşamları izleyicileri ekran başına çekmeyi başaran “Deha” dizisinin başrol karakteri “Devran”ı canlandıran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahneleri çekerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ayağında kırık tespit edilen İynemli, acil bir şekilde ameliyata alındı. Bu kaza nedeniyle çekimlere ara verildi.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ YENİDEN BAŞLADI

Yönetmenliğini Umut Aral ve senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım yapımı dizinin çekimlerine kısa bir süre sonra yeniden başlandı. Birkaç gün dinlendiği dönemin ardından Aras Bulut İynemli, işinin başına geri döndü. Ameliyat sonrası sol ayağında giydiği aşil botuyla sete dönen İynemli, yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İynemli’nin hikâyeleri kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.