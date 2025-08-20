Aras Çelik U16 Milli Takımda

ZECORNER KAYSERİSPOR’UN GENÇ YETENEĞİ DAVET EDİLDİ

Zecorner Kayserispor’un genç oyuncusu Aras Çelik, U16 Milli Takımı’nın 2-8 Eylül tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek Uluslararası Dörtlü Turnuva için aday kadrosuna dahil edildi. U16 Milli Takımı’nın bu önemli turnuvaya katılacak aday kadrosu, resmi olarak açıklandı.

AÇIKLANAN KADRODA ARAS ÇELİK DE YER ALIYOR

Aday kadroya seçilen futbolcular, 24 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Aday kadroda, Kayserispor’un defans oyuncusu Aras Çelik de yer alıyor. Genç yetenek, daha önce U15 Milli Takımı’nda forma giymişti ve bu davetle sıkı bir yükseliş sergiliyor.

U16 Milli Takımı, Uluslararası Dörtlü Turnuva’da Portekiz, Danimarka ve Romanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk etap çalışmalarını 24 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Kartepe’de gerçekleştirecek ve ardından 2 Eylül Salı günü Danimarka’ya gidecek.