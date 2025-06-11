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Aras EDAŞ, Bayramlaşma Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Aras Elektrik, Kurban Bayramı sonrası düzenlediği geleneksel bayramlaşma etkinliğiyle yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Etkinlik, Aras EDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel Müdür Fikret Akbaş, birim yöneticileri ve şirket çalışanları etkinlikte yer aldı. Programda konuşma yapan Genel Müdür Akbaş, “Bugün burada, Aras EDAŞ ailesinin bir parçası olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, bayramlaşmanın ötesinde, bizleri birbirimize daha çok bağlayan, ortak değerlerimizi pekiştiren önemli anlardır. Çalışanlarımız arasındaki bu dayanışma ve motivasyon, kurumsal başarımızın temel taşlarından biridir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İŞ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORLAR

Genel Müdür Akbaş, konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna özel bir vurgu yaptı. “Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın güvenliği olmuştur. Elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst seviyede tutma konusunda kararlıyız. Bu anlamda tüm çalışanlarımızın bu konudaki hassasiyeti ve özverisi bizler için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ODaklanıyorlar

Akbaş, müşteri memnuniyeti konusundaki çalışmalara da dikkat çekerek, “Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek, müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılama hedefindeyiz. Uygulamaya aldığımız projeler ve yaptığımız iyileştirmelerle, müşteri memnuniyetinde önemli başarılar elde ediyoruz.” şeklinde konuştu. Şirket kültürünün temel taşlarından olan ‘dayanışma’ ruhunun, bu etkinliklerle daha da güçlendiğine vurgu yapan Akbaş, tüm personele bayramlarının kutlu olmasını dileyerek, birlikte nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.

– ERZURUM

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