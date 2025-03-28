Aras Elektrik Bayramda Da Görevde Olacak

ENERJİ HİZMETLERİNDE AZİMLİ ÇALIŞMA

Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti konusunda sorumluluk bölgesinde çalışmalarını titizlikle yürüten Aras Elektrik ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da tüm gün boyunca görev başında olacak. Bölgedeki müşterilerin mağdur duruma düşmemesi için bayram öncesinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, faaliyet gösterdikleri 7 il ve 58 ilçede bayram süresince kaliteli enerji sunabilmek amacıyla bakım, onarım ve yenileme işlemlerine aralıksız devam etti.

BAYRAM İÇİN EKSİKLİK GİDERİLDİ

Ramazan Bayramı öncesinde bakım çalışmalarını hızlandırarak, şebekelerde sorun yaşanmaması için şebeke kontrol, yatırım ve onarım çalışmalarına hız veren Aras Elektrik, elektrik hatları ile aydınlatma sistemlerinin gözden geçirilmesi ile bayram boyunca müşterilerinin sorunsuz bir tatil geçirmeleri için teyakkuzda bulunuyor. SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi’nde kullanılan teknoloji sayesinde, şebekeyi sürekli takip ederek, 7/24 sahada görevli nöbetçi ekiplerle arıza ve kesinti yaşanan yerlere anında müdahalede bulunulacak. Bayram sürecinde takviye ekiplerle de kontrol ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam edecek.

KALİTELİ HİZMET İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bayram öncesinde gerçekleştirdikleri yoğun mesai ile tüm tedbirleri aldıklarını belirten Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Sorumluluk bölgemizdeki müşterilerimizin huzurlu bir bayram geçmesi için ekiplerimizle gerekli tüm önlemleri aldık. Geçmişte olduğu gibi bu bayram da enerji arzını kesintisiz sağlayacağız. Olası arıza durumlarında en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 ilde normal vardiyalarımıza ek olarak nöbetçi ekiplerimiz görev yapacak. Müşterilerimiz ayrıca 7/24 hizmet sunan Çözüm Merkezi aracılığıyla da bizlere ulaşabiliyor.” dedi. Akbaş, “Tüketicilerimiz arıza durumlarında 444 7 850 numaralı Çözüm Merkezi’miz haricinde diğer iletişim kanallarımız (Facebook, X, Instagram, Linkedin, Youtube, WhatsApp, e-posta, canlı chat, müşteri merkezleri, ARİMER, mobil uygulama, web sitesi) üzerinden bize ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

– ERZURUM