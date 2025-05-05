Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Yeni Web Sitesi

MÜŞTERİ ODaklı HİZMET ANLAYIŞI YENİ WEB SİTESİYLE GÜÇLENİYOR

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijitalleşme vizyonuyla sürekli gelişen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., modern teknolojilerle uyumlu yeni web sitesini kullanıcılarının erişimine açtı. Dijital yüzünü yenileyerek daha sade, hızlı ve erişilebilir bir yapı sunan site; bilgiye, başvuru işlemlerine ve şirket duyurularına daha kolay ulaşma imkanı sağlıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ HİZMETLER SUNUYOR

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Müşterilerimizin beklentilerine daha etkin çözümler sunmak amacıyla dijitalleşme yatırımlarımızı artırıyoruz. Yenilenen web sitemiz, sadece bir bilgilendirme aracı değil; müşterilerimizin birçok işlem için şirketimize gelmeden dijital kanallar üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir platform haline geldi. Teknolojiyi insanın hizmetine sunma vizyonumuzla, bölgemizde dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

KULLANICI DENEYİMİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YENİLENİYOR

Yeni web sitesi, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için daha kolay, hızlı ve erişilebilir bir deneyim sunuyor.