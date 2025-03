Aras Elektrik Entegre Yönetim Başarısını Sürdürdü

Aras Elektrik, her yıl düzenli olarak yaptığı entegre yönetim sistemi denetimlerini bu yıl da başarıyla tamamladı. 2015 yılından bu yana yapılan denetimlerle 10 yıl boyunca sürdürülebilir başarılar elde etti. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 27001-27019 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri dahil tüm denetimleri başarıyla geçerek, kalite, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetimi ve bilgi güvenliği gibi önemli alanlarda dünya standartlarında bir performans sergiledi.

Yönetim Sistemlerinde Büyük Başarı

Yönetim sistemlerinde önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Genel Müdür Fikret Akbaş, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor, süreçleri sürekli iyileştirerek verimliliği artırıyoruz. Bu sertifika, şirketimizin tüketici beklentilerini karşılama ve kaliteyi sürekli olarak iyileştirme taahhüdünü simgeliyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre bilincini artırarak, çevreye olan olumsuz etkilerimizi minimize etmek için sürekli sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Bu sistem, çevre yönetimi süreçlerimizde etkinliği artırarak doğaya duyarlı bir yaklaşımı benimsediğimizi kanıtlıyor. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız ise çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için aldığımız önlemleri ve iş sağlığına verdiğimiz önemi gösteriyor. İş kazalarını en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına sürekli iyileştirmeler yapıyoruz” dedi. Akbaş ayrıca, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile tüketici şikayetlerini doğru şekilde ele alıyor ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Her yıl yaptığımız değerlendirmelerle, müşterilerimizin taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyoruz. ISO 27001-27019 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası, verilerin güvenliğini sağlamadaki kararlılığımızı gösteriyor. Bilgi güvenliği alanında en yüksek güvenlik standartlarını uygulayarak, verilerin korunmasını sağlıyor ve bilgi güvenliği risklerini minimize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji Yönetiminde İlk Adımlar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin dağıtım şirketleri arasında ilk olarak kendilerinin aldığını belirten Akbaş, “Bu sertifika ile enerjiyi verimli kullanma ve enerji tasarrufu sağlama konusunda önemli adımlar attık. Enerji tüketimimizi sürekli izleyerek, daha sürdürülebilir bir iş modeline doğru ilerliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyla ilerlemeye devam edeceğiz ve kaliteli, güvenli, sürdürülebilir hizmetler sunma misyonumuzu sürdüreceğiz” dedi.

İç Denetimlerle Sürekli İyileştirme

Yıl boyunca gerçekleştirilen iç denetimlerle başarılı bir süreç takip ettiklerine dikkat çeken Kurumsal Gelişim ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü Muraf Caf, “Her yıl tüm işletmemizi denetlemek, sistemimizin her yönünü sürekli olarak gözden geçirmemize olanak tanıyor. Bu denetimler sayesinde tüm süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor ve gelişen ihtiyaçlara göre sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz. İç denetimlerle elde ettiğimiz geri bildirimler doğrultusunda, yenilikçi ve etkili çözümler üretiyoruz ve her yıl bir öncekinden daha yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Caf açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ayrıca, dokümantasyon ve kurumsal risk analizlerimize büyük önem veriyoruz. Bu sayede her bir sürecin doğru şekilde belgelenmesi ve izlenmesi sağlanıyor, olası riskler de önceden belirlenip proaktif çözümlerle yönetiliyor. Sistemimizi sürekli olarak iyileştirerek, ortaya çıkan risklere karşı sağlam bir strateji oluşturuyor ve her yıl daha güvenli ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz.”

Sürekli Gelişim ve Gelecek Hedefleri

ISO denetimleri, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmekle kalmıyor, şirketin geleceğe yönelik stratejilerinin temeli oluyor. Bu başarılar, sadece bugünün değil, yarının da güçlü bir altyapısının kurulmasına olanak tanıyor. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, çevreye duyarlı olmak, çalışan sağlığını korumak ve tüketici memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için sürekli gelişimi hedefliyor.