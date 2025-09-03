Aras Elektrik, Erzurum’a Yatırım Yapıyor

KESİNTİSİZ ENERJİ ARZINA YATIRIMLAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde zorlu coğrafyaya rağmen kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Aras Elektrik, Erzurum’daki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, 2013’teki özelleştirme sonrası devraldığı elektrik dağıtım altyapısını sürekli olarak geliştiriyor ve bugüne kadar Erzurum iline toplam 600 milyon dolar, yani 24 milyar TL tutarında yatırım yaptı. Bu yatırımlar sayesinde, hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerde elektrik altyapısı modernize ediliyor, arıza giderme süreleri önemli oranda düşerken, kayıp-kaçak oranında da anlamlı bir azalma sağlanıyor.

Yeni Yatırım Planları

Aras Elektrik, 2025 yılı için Erzurum özelinde 1 Milyar 881 Milyon TL’lik yeni bir yatırım planlıyor. Bu kapsamda, havai hatların yer altına alınması, trafo merkezlerinin yenilenmesi ve aydınlatma şebekelerinin güçlendirilmesi gibi çeşitli altyapı çalışmaları hayata geçirilecek. Şirket, Erzurum’un enerji altyapısını daha modern, güvenli ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Aydınlatma Yatırımlarıyla Güvenlik Artacak

Aras Elektrik’in Erzurum genelinde yürüttüğü aydınlatma çalışmaları, şehrin yaşam kalitesine de doğrudan katkıda bulunuyor. Erzurum genelinde 107 binden fazla aydınlatma armatürü, düzenli bakım ve yenileme çalışmalarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştırılıyor. Aynı zamanda kırsal alanlarda da yeni aydınlatma tesisleri kurularak vatandaşların güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Geleceğin Enerji İhtiyaçları İçin Hazırlıklar

Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, Aras Elektrik olarak şehrin tüm bölgelerine aynı özenle hizmet sunduklarını ifade ederek, “Sadece bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz.” dedi. Öcal, “Erzurum’un dört bir yanında hayata geçirdiğimiz yatırımlar, enerji arzını güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirme vizyonumuzun bir parçası. 2025 yılında da şebeke altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Aras EDAŞ, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla bölgesel kalkınmaya katkıda sağlamayı ve Erzurum’u daha güvenilir ve çağdaş bir enerji altyapısıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.