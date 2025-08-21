Aras Elektrik, Tüketici Memnuniyetinde Üçüncü

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN KESİNTİSİZ HİZMET

Doğu Anadolu Bölgesi’nde süregelen zorlu coğrafi ve iklim koşullarına karşın, kesintisiz enerji hizmeti sunan Aras Elektrik, Türkiye genelinde tüketici memnuniyetinde ilk 3’e girerek önemli bir başarıya ulaştı. Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars olmak üzere 7 ilde faaliyet gösteren Aras Elektrik, tüketici memnuniyetine odaklanan misyonuyla başarısına bir yenisini ekledi. TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan Temmuz ayı ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçları, Aras EDAŞ’ın 21 elektrik dağıtım şirketi arasında Türkiye 3.’sü olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin, her koşulda tüketicilerini memnun etme felsefesi, başarılarının en önemli unsurlarından biri.

TÜKETİCİ İLETİŞİMİ VE HIZLI MÜDAHALE

Aras Elektrik, 13 farklı iletişim kanalı üzerinden müşterileriyle irtibat kuruyor ve her talebe anında geri dönüş yaparak süreklenen faaliyetlerini sürdürüyor. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Kars illerinde hizmet veren Aras EDAŞ; arıza ihbarlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyor, şebeke bakım onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor ve aydınlatma arızalarını kısa sürede gideriyor. Bu hizmet anlayışı, hem enerji arz güvenliğini artırıyor hem de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Başarısını değerlendiren Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Bölgemizde sunduğumuz kesintisiz enerji, arıza ve bakım süreçlerindeki hızımız, aydınlatma onarımlarındaki titizliğimiz ve Çözüm Merkezimizin çözüm odaklı yaklaşımı bu sonucu getirdi. Tüketicilerimizin bize duyduğu güven, en büyük motivasyon kaynağımız. Türkiye 3’üncülüğü bizim için önemli bir adım; ancak hedefimiz açık: zirveye ulaşmak. Bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Akbaş, “Aras Elektrik olarak, hizmet kalitemizle uluslararası standartları yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüketicilerimizin memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu. Bu memnuniyetin, yapılan bağımsız anketlerle de teyit edilmiş olması bizim için son derece değerli. Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketi arasında 3. sırada yer almamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ALTYAPI VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Bu elde edilen başarı, Aras EDAŞ’ın güçlü altyapısının, teknolojik yatırımlarının ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Şirket, önümüzdeki dönemlerde de en yüksek kalitedeki enerji hizmetini sunmak için yatırımlarına ve yenilikçi çözümlerine ara vermeden devam edecek.