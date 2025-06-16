Aras Kargo, Yeni Yönetimle Büyüyor

YENİ YÖNETİM YAPISI VE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Aras Kargo, LEAD 2030 stratejisi çerçevesinde, Avusturya Postanesi grubuna bağlı olarak Türkiye ve Orta & Doğu Avrupa’daki büyüme hedeflerine destek olacak yönetim yapısında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Şirket, yeni yönetim yapısı ve stratejik dönüşüm adımları ile kargo sektöründeki yenilikçi ve öncü konumunu daha da güçlendirmeyi ve global pazarlarda büyümeye devam etmeyi planlıyor. 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve bölgesel büyüme hedeflerine paralel olarak üst düzey yönetiminde yeni bir yapı kuruldu.

BARBARA HAGEN’IN ATANMASI VE YENİ ROLLERİ

Bu kapsamda, Aras Kargo CFO’su olarak 2020 yılından beri görev yapan Barbara Hagen, CEO olarak Carsten Wallmann’dan görevi devraldı ve şirketin Yönetim Kurulu’ndaki ilk kadın üyesi oldu. Yeni görevinde, mevcut sorumluluklarının yanı sıra Strateji, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları süreçlerine de liderlik edecek. Barbara Hagen, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde uluslararası işletme lisansüstü eğitimi ve LL.M. uluslararası vergi hukuku alanında eğitim aldı. Kariyerine Mobilikom Avusturya’da birleşme ve satın alma departmanında başlayarak A1 Telekom Avusturya Grubu’nda bu görevi sürdürdü. 2011’de Avusturya Postanesi’ne katıldıktan sonra, kurumsal birleşmeler ve satın almalar bölümünün yanı sıra şube ağı ve bankacılık kontrol ekibini yönetti.

UTKU AYYARKIN’IN ROLÜ

Utku Ayyarkın, 20 yıllık deneyimiyle şirketin global büyüme, teknoloji ve operasyonel mükemmeliyete odaklı dönüşümünde liderliğini sürdürüyor. 2004 yılında Aras Kargo’da acentelik yaparak kariyerine başlayan Ayyarkın, 2007 yılında Trabzon Bölge Müdürü olarak atandı ve Acenteler Müdürü, İstanbul Bölge Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Mayıs 2019’dan itibaren Aras Kargo Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor ve Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor.

CARSTEN WALLMANN’IN GÖREV DEĞİŞİMİ

Carsten Wallmann, Aras Kargo CEO’luk görevini Barbara Hagen’a devretti ve şimdi Avusturya Postanesi Türkiye ve CEE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. 1973’te Almanya’da doğan Wallmann, Freiburg Üniversitesi’nde hukuk alanında master yaptıktan sonra Berlin Yüksek Bölge Mahkemesi’nde katiplik eğitimini tamamladı ve Avrupa iş hukuku alanında doktora yaptı. Wallmann, 2003 yılında McKinsey & Company’de profesyonel kariyerine başladı ve daha sonra Avusturya Postanesi’ne katıldı. Ekim 2020’den itibaren yürüttüğü CEO’luk görevini devrettikten sonra Orta ve Doğu Avrupa’daki büyüme stratejilerine odaklanacak.