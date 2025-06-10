Araştırma: Depresyona Yatkın Meslekler Belirlendi

ARAŞTIRMA VERİLERİ

2015-2019 yılları arasında ABD’nin 37 eyaletinde gerçekleştirilen bir araştırma, 536 binden fazla çalışanla meslekler ile depresyon tanısı arasındaki bağı inceledi. Araştırmaya katılan 80 bin kişi, yaşamları boyunca en az bir kez depresyon tanısı aldıklarını dile getirdi. Ayrıca, kadınların erkeklere oranla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı belirlenmiş durumda.

SİNYALİZ EDİLEN SEKTÖRLER

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, toplum ve sosyal hizmetler alanında çalışanların yüzde 20,5’inin hayatlarının herhangi bir döneminde depresyon tanısı aldığı tespit edildi. İkinci sırayı gıda hizmetleri çalışanları yüzde 20,1 ile oluşturdu. Diğer yüksek depresyon oranına sahip meslek grupları şöyle sıralandı: “Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6; konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4; sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2; perakende ticaret: Yüzde 17,7; hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1”.

DÜŞÜK DEPRESYON ORANLARI

Araştırma, depresyon oranının en düşük olduğu sektörleri de belirlendi. Bu sektörler arasında maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) yer aldı. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürdü. Kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişim zorluğu ve erkek işçilerin yardım arayışındaki isteksizlik gibi faktörler, düşük oranların sebepleri arasında gösteriliyor.

Bunun yanı sıra, düşük stres düzeyine sahip ve yüksek gelir sağlayan bazı meslek grupları da bulunuyor. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan “düşük stresli” meslekler genellikle iyi kazanç da sağlıyor. Bu tür meslekler, daha öngörülebilir çalışma saatleri, destekleyici iş ortamları ve yönetilebilir iş yükleri ile dikkat çekiyor. Listede, stres seviyesi düşük ve maaşı yüksek olan bazı meslekler arasında su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı sıralanıyor.