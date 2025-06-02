Araştırma, Egzersizin Kanserle Mücadelede Etkisini Gösterdi

EGZERSİZ İLAÇLARDAN DAHA ETKİLİ OLABİLİR

Yeni bir araştırma, egzersizin kanserin geri dönmesini önlemede ilaçlardan daha etkili olabileceğini gösteriyor. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve Avustralya’da yüzlerce katılımcı ile gerçekleştirilen öncü bir çalışma, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapmanın kanserin yeniden ortaya çıkmasını önlemede ilaçlardan daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Chicago’daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bu çalışmada, egzersizin ölüm riskini yüzde 37, yeni ya da tekrarlayan tümör riskini ise yüzde 28 oranında azalttığı bildiriliyor.

KİŞİSEL EGZERSİZ PROGRAMLARI HAYAT KURTARIYOR

Nürnberg’de gerçekleştirilen 14 yıllık çalışma, kolon kanseri hastaları üzerinde yoğunlaştı. Araştırmada, tedavi sonrası kişiye özel bir egzersiz programına katılan hastaların hayatta kalma oranlarının önemli ölçüde yükseldiği görüldü. Bu program doğrultusunda hastalar, kişisel antrenör veya sağlık koçu eşliğinde haftada üç ila dört kez 45-60 dakikalık yürüyüş ya da benzeri fiziksel aktivitelere yönlendirildi. ASCO Medikal Direktörü Dr. Julie Gralow, durumu, “Bu sonuçlar birçok ilaca göre çok daha etkili ve yan etkisiz bir alternatif sunduğunu gösteriyor. Egzersiz, kelimenin tam anlamıyla ilaçtan daha iyi” diyerek değerlendirdi.

ARAŞTIRMADA UYGULANAN YÖNTEM VE BULGULAR

Araştırmada 889 kolon kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir grup yalnızca sağlıklı yaşam bilgileri içeren bir broşür alırken, diğer grup üç yıl boyunca bir egzersiz programına katıldı. Beş yılın sonunda, egzersiz yapan grubun tekrarlayan ya da yeni kanser geliştirme riski yüzde 28 daha düşük çıktı. Sekiz yıl sonra ise ölüm riski yüzde 37 daha az oldu. Çalışma doğrudan kolon kanseri üzerine odaklansa da uzmanlar, benzer faydaların diğer kanser türleri için de geçerli olabileceğine dikkat çekiyor.

KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PLANLARI ÖNEM TAŞIYOR

Yale Üniversitesi’nden Dr. Pamela Kunz, “Bu düzeyde etkisi olan bir müdahalenin yaygınlaştırılması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis da, “Bu çığır açıcı bulgular, ameliyat ve tedavi sonrası kişiye özel egzersiz planlarının hayat kurtarıcı olabileceğini gösteriyor fakat egzersiz, her hasta için uygun olmayabilir, mutlaka doktora danışılmalı” sözlerini dile getirdi.