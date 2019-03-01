Araştırma görevlisi FETÖ’den tutuklandı

Başkent Ankara’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Şubat günü operasyon başlattı. Polis yaptığı operasyonda örgütün ‘asker imamı’ olduğu öne sürülen Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi Y.D. ve ByLock kullandığı öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

Emniyette sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılıktan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

TRT