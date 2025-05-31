Araştırma Komisyonu Malatya’ya Gitti

ARAŞTIRMA KOMİSYONU MALATYA’DA ZİRAİ DONUN ETKİLERİNİ İNCELEDİ

TBMM bünyesinde farklı siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı araştırma komisyonu, zirai dondan kaynaklanan zararın yerinde tespit edilmesi amacıyla Malatya’ya geldi. Saha gezisi öncesinde AFAD Toplantı Salonu’nda bir araya gelen komisyon, zirai donun Malatya ve Elazığ’daki etkilerini, ekonomik boyutunu, meydana gelen zararları ve çiftçilere sağlanacak destekleri ele aldı.

KOMİSYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, hazırlayacakları raporu Meclis’e sunacaklarını duyurdu. “Oluşturulan komisyonumuz, zirai dondan etkilenen illerimizde genel incelemelerde bulunacak” diyen Korkmaz, ülke ekonomisi açısından zarar gören tarım ürünleri ile ilgili tespit ettikleri zararları, üretici temsilcileri ve yöneticilerle tartışarak nasıl adımlar atabileceklerini belirteceklerini ifade etti. Korkmaz, “Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don olayı sonrası hızlı bir şekilde sahada gerekli adımları attıklarını belirtmişti. Bizler de, halkı temsil eden bir komisyon olarak, saha gezilerimizi gerçekleştirip üreticinin durumunu doğrudan gözlemlemek istiyoruz. Hazırlayacağımız raporla tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi yetkililere sunacağız” şeklinde konuştu.