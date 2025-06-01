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Araz Musyev’e Saldıran 6 Şüpheli Tutuklandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev, bıçaklı bir saldırıya uğraması sonucu Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Hem Özbekistan hem de Azerbaycan vatandaşları arasında isimleri belirlenen şüpheliler, Musyev’in saldırıya uğradığı anların ardından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Müsabaka salonunun kapısında gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası yapılan çalışmalarda, Özbekistanlı A.R, K.K, E.B ile Azerbaycanlı A.H, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.R. ve K.K, jandarmada verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler ise “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

28 Mayıs’ta yaşanan olayda, Araz Musyev, müsabaka alanının dış kısmında bıçakla saldırıya uğradı. Karın ve boğazından iki bıçak darbesi alan Musyev, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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