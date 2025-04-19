Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Baba Gözaltında

ÖDEMİŞ’TE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI SONUÇLANDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşanan bir olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkaran baba, oğlunu av tüfeğiyle vurarak hayatına son verdi. Olay, Yeniceköy Mahallesi’nde müstakil bir evde meydana geldi. 78 yaşındaki İsa Güllü ile 48 yaşındaki oğlu Mehmet Güllü arasında çıkan tartışmanın ardından baba Güllü, evinden aldığı av tüfeğiyle üst kattaki oğluna ateş açtı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GİTTİ

Tartışmanın hemen ardından çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Güllü’nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Baba İsa Güllü, olayın ardından gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor.

CENAZE OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Mehmet Güllü’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Güllü’nün evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu bilgisi edinildi.