Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI KAVGA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Yolkonak köyünde ikamet eden 68 yaşındaki Ü.A. ile 38 yaşındaki S.A., arazi anlaşmazlığı dolayısıyla husumetli oldukları 43 yaşındaki M.S.U. ile münakaşa etmeye başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ü.A., tabancayla M.S.U’yu vurarak onun ölümüne sebep oldu. Olay sonrası gelen ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Jandarma, şüpheliler Ü.A. ve S.A’yı gözaltına aldı. M.S.U’nun cenazesi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.