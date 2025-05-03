Haberler

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI KAVGA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Yolkonak köyünde ikamet eden 68 yaşındaki Ü.A. ile 38 yaşındaki S.A., arazi anlaşmazlığı dolayısıyla husumetli oldukları 43 yaşındaki M.S.U. ile münakaşa etmeye başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ü.A., tabancayla M.S.U’yu vurarak onun ölümüne sebep oldu. Olay sonrası gelen ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Jandarma, şüpheliler Ü.A. ve S.A’yı gözaltına aldı. M.S.U’nun cenazesi ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Berlinde Filistin’e Destek Gösterileri Yapıldı

Berlin'de Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için iki gösteri düzenlendi. Katılımcılar, dövizlerle hükümeti eleştirdi.
Haberler

Evine Girerken Sırtından Vuruldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, evine girmeye çalışırken S.A. tarafından sırtından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi arıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.