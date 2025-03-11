Arazi Anlaşmazlığı Saldırıyla Sonuçlandı

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMET

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Tepebaşı Mahallesi’nde Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında ortaya çıkan arazi nedeniyle bir husumet oluştu. Bu anlaşmazlık, olayların gelişmesine zemin hazırladı.

DEVRAN PULAT’A SALDIRI

Devran Pulat, 4 Kasım 2024’te eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ardında gelen bir kişinin tekme ve yumruklarla saldırısına uğradı. Yere düşen Pulat, ardından farklı yönlerden 3 kişinin sopalarla vurmasıyla karşılaştı. O anları gören eşi, Devran Pulat’ı kurtarmak amacıyla araçtan çıkıp elindeki tabancayla saldırganlara ateş etmeye çalıştı. Bu aşamada 7 yaşındaki kızları, araçtan inerek annesinin yanına geldi.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞI VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay anında çevredeki bir kişi, kadının elindeki silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Şüphelilerin dağılmasıyla birlikte, Devran Pulat’ın yanına yaklaşan bir otomobilden de ateş edilmeye başlandı. Pulat, yerdeki tabancayı alıp park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganlar kaçarken, çevredeki halk durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

PULAT’IN DURUMU VE SORUŞTURMA

Toplamda 28 el atış yapılırken, 6 kurşun Devran Pulat’a isabet etti. Pulat, olay sonrası ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinin sonunda taburcu olan Pulat’ın vücudunda 2 merminin kaldığı tespit edildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.