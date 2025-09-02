Gündem

Arazi Anlaşmazlığında Eski Başkan Öldü

ŞANLIURFA’DA AİLELER ARASINDAKİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Güvenir Mahallesi’nde akraba olan iki ailenin üyeleri arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya evrildi. Bu olayda 55 yaşındaki eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine ihbar edilmesi sonrası gelen ambulans, Çakmak’ı Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

