Arazi Anlaşmazlığında Kan Aktı: 1 Ölü

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN KAN DÖKÜLDÜ

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir olayda, arazi meseleleri nedeniyle silahlı bir çatışma yaşandı. Bu çatışmada, tabancayla vurulan bir şahıs hayatını kaybetti. Olay, Sandıklı ilçesinde bulunan Yolkonak köyünde gerçekleşti.

TARTIŞMA KARMAŞAYA DÖNÜŞTÜ

Elde edilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında bir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A., yanında bulundurduğu tabancayla Ulupınar’a ateş açtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı.

Gelen sağlık ekipleri, Ulupınar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından yapılan incelemelere müteakip, Ulupınar’ın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna taşındı. Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze işlemleri sırasında hastane çevresinde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.