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Arazi Kavgasında 12 Şüpheli Tutuklandı

KAZA VE GÖZALTILAR

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen kavgada 4 kuzen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 28 Mayıs gecesi Birecik ilçesinin Haydarahmet Mahallesi’nde gerçekleşti. Gaziantep’ten köyüne dönen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, bıçak ve taşların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

KAYIPLAR VE TEDAVİLER

Kavgada ağır yaralanan Mehmet Bulut, Ali Bulut, Yılmaz Bulut ve İbrahim Bulut hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, M.B., B.B. ve Hüseyin Ş. ise Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ

Yapılan işlemlerin ardından bu 15 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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