Arazöz, Yangın İçinde Mahsur Kaldı

YANGINA MÜDAHALEDE ZOR ANLAR

Osmaniye’de meydana gelen orman yangınında, alevlerin tam ortasında kalan arazöz, içerisindeki ekibin telsizden talep ettiği yardım ile kurtarıldı. Yaşanan o anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Dün saat 14.30 civarında Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanda yangın patlak verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler, birçok arazöz ve orman işçileri yönlendirildi.

ALEVLER ARASINDAKİ ARAZÖZ

Yangın esnasında Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 84 nolu arazöz, alevlerin ortasında mahsur kaldı. Araçta bulunan orman işçilerinden biri telsizle yardım istedi. Orman işçisi, helikopterin su atışı yapması için ilgili noktaya geçmesini talep etti. “Osmaniye 84 alevler içinde kaldı, helikopter su atsın. Mahmut, yangının patladığı yer yanıyor. Bizim itfaiye, helikopterin sorti yapması gerekiyor” şeklindeki anonslar telsizle iletildi. Aynı zamanda başka bir görevli, “Aşağı in, arazöz yanıyor” diyerek durumu bildirdi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Bölgeye yönlendirilen helikopter, yaptığı su atışlarıyla arazözün alevlerden etkilenmesini engelledi. Orman yangınına müdahalede 3 helikopter, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 itfaiye aracı ve 115 personel görevlendirildi. Yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 5 hektarlık bir alan zarar gördü, arazözün kurtarılma anları ise kayıtlara yansıdı.